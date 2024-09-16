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МОЗ: вакцини проти грипу скоро надійдуть до аптек

МОЗ: вакцини проти грипу скоро надійдуть до аптек

Київ • УНН

 • 14225 перегляди

Майже 80 тисяч доз вакцини проти грипу пройшли контроль якості в Україні. Очікується надходження ще понад 235 тисяч доз, які також проходитимуть перевірку перед розповсюдженням.

Вакцини проти грипу найближчим часом надійдуть до аптек, пройшли контроль якості вже майже 80 тисяч доз, повідомили у МОЗ України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Вакцина проти чотирьох штамів грипу французького виробництва (79 750 доз серії Y4A043V) пройшла державний контроль якості. Держлікслужба видала позитивний висновок про відповідність якості вакцини вимогам державних і міжнародних стандартів. Найближчим часом вона надійде до медзакладів та аптек", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Держлікслужби, ще 88 200 доз цієї вакцини (серія Y4A122V) перебувають на стадії контролю. Також очікується, що ще 81 850 доз вакцини проти грипу цього ж виробника до кінця вересня будуть привезені в Україну. Крім того, наразі перевіряють 65 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва (серія Q60224011), повідомили у МОЗ.

"Усі вакцини, які надходять в Україну, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості. Його здійснює Держлікслужба. Після отримання позитивного висновку вакцини використовують у медичних закладах або вони надходять у продаж до аптек", - розповіли у МОЗ.

Доповнення

Щороку в Україні реєструють близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності, як зауважили у МОЗ, традиційно спостерігається з початку жовтня. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу - це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою (однак не входить до переліку безоплатних вакцин).

При цьому у міністерстві підкреслили, що вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. "Щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з мінімальним інтервалом", - вказали у МОЗ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

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