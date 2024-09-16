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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав: вакцины против гриппа скоро поступят в аптеки

Минздрав: вакцины против гриппа скоро поступят в аптеки

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 13:39  •  5779 просмотра

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Почти 80 тысяч доз вакцины против гриппа прошли контроль качества в Украине. Ожидается поступление еще более 235 тысяч доз, которые также будут проходить проверку перед распространением.

Вакцины против гриппа в ближайшее время поступят в аптеки, прошли контроль качества уже почти 80 тысяч доз, сообщили в Минздраве Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Вакцина против четырех штаммов гриппа французского производства (79 750 доз серии Y4A043V) прошла государственный контроль качества. Гослекслужба выдала положительное заключение о соответствии качества вакцины требованиям государственных и международных стандартов. В ближайшее время она поступит в медучреждения и аптеки», - говорится в сообщении.

По информации Гослекслужбы, еще 88 200 доз этой вакцины (серия Y4A122V) находятся на стадии контроля. Также ожидается, что еще 81 850 доз вакцины против гриппа этого же производителя до конца сентября будут привезены в Украину. Кроме того, сейчас проверяют 65 150 доз вакцины против гриппа корейского производства (серия Q60224011), сообщили в Минздраве.

«Все вакцины, которые поступают в Украину, подлежат обязательному лабораторному контролю качества. Его осуществляет Гослекслужба. После получения положительного заключения вакцины используют в медицинских учреждениях или они поступают в продажу в аптеки», - рассказали в Минздраве.

Дополнение

Ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ. Рост заболеваемости, как отметили в Минздраве, традиционно наблюдается с начала октября. При тяжелом течении грипп может вызвать опасные осложнения: заболевания сердца, легких, почек и тому подобное. Самая действенная профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая является рекомендованной (однако не входит в перечень бесплатных вакцин).

При этом в министерстве подчеркнули, что вакцинация против гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. «Прививки против этих болезней можно делать в один день или с минимальным интервалом», - указали в Минздраве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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