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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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30 тысяч доз вакцины против гриппа доставят в регионы для вакцинации медиков до 1 октября - Минздрав

30 тысяч доз вакцины против гриппа доставят в регионы для вакцинации медиков до 1 октября - Минздрав

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 12:19  •  2801 просмотра

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Украина получила 30 тысяч доз вакцины против гриппа в рамках сотрудничества с PiVi. Вакцина будет доставлена во все области до 1 октября для бесплатной вакцинации медицинских работников.

Украина получила 30 тысяч доз вакцины против гриппа в рамках сотрудничества с PiVi. Вакцина будет доставлена во все области до 1 октября для бесплатной вакцинации медицинских работников, сообщили в Минздраве Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

«30 тысяч доз вакцины против гриппа, которые Украина получила в рамках сотрудничества с международной инициативой PiVi, распределены в области для проведения бесплатных прививок среди медицинских работников. Ее доставят во все области до 1 октября», - сообщили в Минздраве в соцсетях.

В Минздраве отметили, что вакцинация против гриппа не входит в перечень бесплатных прививок, однако рекомендована людям из групп риска: медработникам, правоохранителям, учителям, а также беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, детям до 5 лет и людям старше 60 лет.

«Вакцинация - самый эффективный способ защиты от гриппа. Она не только не вредит иммунитету, но и укрепляет его. Сделать прививку можно не только в начале, но и в течение всего эпидемического сезона», - указали в Минздраве.

Минздрав: вакцины против гриппа скоро поступят в аптеки16 сентября 2024, 13:39 • 13422 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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