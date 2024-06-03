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3 червня: Всесвітній день велосипеда, День засобів захисту від комах

3 червня: Всесвітній день велосипеда, День засобів захисту від комах

Київ • УНН

 • 100941 перегляди

Сьогодні, третього червня, у багатьох країнах світу любителі двоколісного екологічного чистого виду транспорту можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня велосипеда.

Сьогодні, третього червня, у багатьох країнах світу любителі двоколісного екологічного чистого виду транспорту можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня велосипеда, пише УНН.

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2018 році, з метою підтримки культури їзди на  велосипеді, адже це найбільш екологічний та дешевий варіант пересування.

Велосипед багато років є традиційним та чи єдиним доступним засобом пересування для країн з низьким рівнем доходів людей.

В той же час, з кожним роком все більше людей віддають перевагу велосипеду і у розвинених країнах.

Зокрема, за статистикою, перше місце по частоті пересування на велосипедах займають Нідерланди, де понад 90% населення є велосипедистами.  

Також третього червня відзначається День засобів захисту від комах.

Мета події – нагадати людям про те, що багато комах, особливо комарі та кліщі, можуть переносити такі хвороби, як вірус Західного Нілу, хвороба Лайма та вірус Зіка. Використання репелентів може зменшити ризик зараження цими хворобами та захистити від дискомфорту, спричиненого укусами комах.

Ще сьогодні, в один з перших днів літа, можна долучитися до Всесвітнього дня сидру.

Сидр - це ферментований напій, виготовлений з яблук або інших фруктів.

Вважається, що цей винайшли племена кельтів, перші згадки про сидр датуються І століттям до нашої ери.

Третього червня у багатьох країнах відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня людей з деформацією стопи або дня клишоногості.

Подія започаткована на честь днянародження іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції деформації стопи за допомогою гіпсування.

Клишоногість заважає не лише нормальному функціонуванню стопи. При захворюванні поступово починає страждати весь тулуб, коли вага тіла стає нерівномірною та зміщується наперед. Тому важливо починати лікування якомога швидше.

Деформація стопи є вродженим захворюванням, яке вражає близько 0,3% новонароджених дітей. Найчастіше діагностується у дітей чоловічої статі.

Також можливий розвиток клишоногості внаслідок травм, запалень суглобів, паралічу м’язів ніг.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Лукиліяна, який жив у ІІІ столітті.

Чоловік вже у зрілому віці увірував у Господа, став проповідником, і багатьох людей навернув у християнство.

За це Лукіліяна зненавиділи язичники, які схопили його, довго катували, а потім розіп’яли на хресті.

Разом з Лукіліяном стратили і його учнів.

Іменини третього червня святкують Лук’ян, Денис, Дмитро, Клавдія.

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Захар Подкидишев

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