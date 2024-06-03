3 июня: Всемирный день велосипеда, День защиты от насекомых

Сегодня, третьего июня, во многих странах мира любители двухколесного экологического чистого вида транспорта могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня велосипеда, пишет УНН.

Мероприятие было начато Организацией Объединенных Наций в 2018 году с целью поддержки культуры езды на велосипеде, ведь это наиболее экологичный и дешевый вариант передвижения.

Велосипед много лет является традиционным и единственным доступным средством передвижения для стран с низким уровнем доходов людей.

В то же время, с каждым годом все больше людей отдают предпочтение велосипеду и в развитых странах.

В частности, по статистике, первое место по частоте передвижения на велосипедах занимают Нидерланды, где более 90% населения являются велосипедистами.

Также третьего июня отмечается День средств защиты от насекомых.

Цель мероприятия-напомнить людям, что многие насекомые, особенно комары и клещи, могут переносить такие болезни, как вирус Западного Нила, болезнь Лайма и вирус Зика. Использование репеллентов может снизить риск заражения этими заболеваниями и защитить от дискомфорта, вызванного укусами насекомых.

Еще сегодня, в один из первых дней лета, можно приобщиться ко Всемирному дню сидра.

Сидр-это ферментированный напиток, приготовленный из яблок или других фруктов.

Считается, что этот изобрели племена кельтов, первые упоминания о сидре датируются I веком до нашей эры.

Третьего июня во многих странах проходят разнообразные мероприятия по случаю Всемирного дня людей с деформацией стопы или дня косолапости.

Мероприятие началось в честь Дня рождения испанского ортопеда Игнасио Понсети, который изобрел метод коррекции деформации стопы с помощью гипсования.

Косолапость мешает не только нормальному функционированию стопы. При заболевании постепенно начинает страдать весь туловище, когда вес тела становится неравномерным и смещается вперед. Поэтому важно начинать лечение как можно скорее.

Деформация стопы является врожденным заболеванием, которое поражает около 0,3% новорожденных детей. Чаще всего диагностируется у детей мужского пола.

Также возможно развитие косолапости вследствие травм, воспалений суставов, паралича мышц ног.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Лукиллиана, который жил в III веке.

Мужчина уже в зрелом возрасте уверовал в Господа, стал проповедником, и многих людей обратил в христианство.

За это Лукилиана возненавидели язычники, которые схватили его, долго пытали, а потом распяли на кресте.

Вместе с Лукилияном казнили и его учеников.

Именины третьего июня празднуют Лукьян, Денис, Дмитрий, Клавдия.