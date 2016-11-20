20 листопада погода в Україні хмарна з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На 20 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачають, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“20 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. У більшості західних областей, на Житомирщині та Вінниччині на дорогах подекуди ожеледиця ”, — йдеться в повідомленні.
Синоптики прогнозують південний і південно-східний вітри, швидкістю 7-12 м/с, пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура на сході країни та півночі Лівобережжя вдень від 2° морозу до 3° тепла; в західних областях — 6-11°, на Закарпатті — до 15°; на решті території — 2-7° тепла.