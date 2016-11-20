20 ноября погода в Украине облачная с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На 20 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадков не предусматривают, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"20 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков. В большинстве западных областей, Житомирской и Винницкой областях на дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер, скоростью 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура на востоке страны и севере Левобережья днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в западных областях - 6-11 °, на Закарпатье - до 15 °; на остальной территории - 2-7 ° тепла.