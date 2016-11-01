2 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні 2 листопада, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, у західних і центральних областях очікується дощ з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
"Вночі та вранці у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях, вдень на більшій частині території, крім східних областей, дощ з мокрим снігом", — йдеться у повідомленні.
Вітер прогнозують південний, південно-західний, швидкістю 7-12 м/с.
Вдень в Україні очікуються подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат — 25 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, в західних областях та на півдні Одещини 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на заході та півдні країни до 10°.
Як повідомляв УНН, погода буде типовою для цього часу у Києві, істотних змін не очікується.