2 ноября в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине 2 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, в западных и центральных областях ожидается дождь с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, днем на большей части территории, кроме восточных областей, дождь с мокрым снегом", - говорится в сообщении.
Ветер прогнозируют южный, юго-западный, скоростью 7-12 м/с.
Днем в Украине ожидаются местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях и на юге Одесской области 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, на западе и юге страны до 10°.
Как сообщал УНН, погода будет обычной для этого времени в Киеве, существенных изменений не ожидается.