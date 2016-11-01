2 ноября в Украине будет облачно с прояснениями

"Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, днем ​​на большей части территории, кроме восточных областей, дождь с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют южный, юго-западный, скоростью 7-12 м/с.

Днем в Украине ожидаются местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях и на юге Одесской области 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, на западе и юге страны до 10°.

Как сообщал УНН, погода будет обычной для этого времени в Киеве, существенных изменений не ожидается.