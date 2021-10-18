18 жовтня: Всесвітній день цукерок

Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі. За оцінками Міжнародного центру із запобігання злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить його другим за величиною після торгівлі наркотиками.

Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.

День цукерок

Слово «цукерка» перекладається з латині як «приготоване зілля». Спочатку невеликі солодкі шедеври наділяли магічною надприродною силою.

Сьогоднішні ласощі з'явилися ще в Стародавньому Єгипті вже більше трьох тисяч років тому. І з'явилися вони на світ зовсім випадково, втім, як і будь-який кулінарний шедевр. Згідно з легендою, хтось ненароком перекинув судини з інжиром, медом і горіхами - і вийшли перші цукерки. На Сході для виготовлення цукерок використовували в основному фіги і мигдаль. Саме араби вперше стали виготовляти цукерки із застосуванням цукру. Слов'яни робили смачні льодяники з меду, кленового сиропу і патоки.

Шоколадні цукерки в середині 19 століття продавалися в аптеці! Джон Нойхауз, аптекар з Брюсселя, пропонував «лікувати» цими солодкими «пігулками» нервові розлади і кашель. Чимало шанувальників цього аптекаря і сьогодні, адже не дарма після смачних «ліків» поліпшується настрій і організм отримує порцію «гормонів щастя».

Найбільш романтичними німецькі психологи називають цукерки з полуничною начинкою, їх вибирають саме романтичні натури, творчі вибирають кокосову, сором'язливі - горіхову.

Найвідоміші цукерки - праліне. Рецепт їх приготування був винайдений ще в 1663 році кухарем спеціально для французького посла в Німеччині. Праліне досі б'ють рекорди з продажу в Німеччині та Швейцарії.

Міжнародний день жіночого щастя

В Україні жінки звикли святкувати день 8 березня, тому не всі ще чули про існування відносно нового свята в жовтні — Міжнародного дня жіночого щастя. Цей день відзначають щорічно 18 жовтня.

Свято покликане підвищити у всьому світі рівень жіночої обізнаності щодо депресії та способів її подолання. Вважається, що жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки, страждають від депресивних станів. Жіноча депресія погіршує не лише життя жінки, але й життя її сім’ї, руйнує стосунки та кар’єру, негативно впливає на працездатність і, як наслідок, навіть на економіку країни в цілому.

Релігійні свята

Сьогодні, 18 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Харитини Амісійської. Молода християнка загинула через гоніння імператора Діоклетіана близько 304 року в Понте. Вона жила усамітнено, в молитвах, вивчаючи Святе Письмо. Її часто навідували віруючі, а невіруючих Христина навертала до своєї віри. Під час гонінь дівчина не відмовилася від своєї віри і її піддали різним катуванням. Згідно з легендою, кожен раз муки Харитини супроводжувалися дивом.

У понеділок, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен:Олексій, Гавриїл, Григорій, Денис, Євдоким, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, ​​Тихон, Філіп.