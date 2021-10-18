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18 октября: Всемирный день конфет

18 октября: Всемирный день конфет

Киев  •  УНН

 • 126046 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня, 18 октября, в мире отмечают Европейский День борьбы с торговлей людьми, Международный день женского счастья, Всемирный день конфет, пишет УНН.

Европейский день борьбы с торговлей людьми основан 18 октября 2007 Европейским парламентом как день консолидации деятельности по повышению уровня осведомленности относительно феномена торговли людьми и неравнодушия общественности к этому явлению.

Торговля людьми является глобальным преступным бизнесом, современной формой рабства, грубо нарушает права человека. Эта деятельность является быстро растущей криминальной деятельностью в мире. По оценкам Международного центра по предупреждению преступности ООН, ежегодный денежный объем за данный транснациональный преступление составляет 30 млрд долларов в год, что делает его вторым по величине после торговли наркотиками.

Украина была среди первых стран в Европе, в 1998 году установила уголовную ответственность за торговлю людьми. В Уголовном кодексе Украины наказание за торговлю людьми предусмотрено статьей 149, которая определяет эти преступные действия как вербовка, перемещение, сокрытие, передачу или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния лица.

День конфет

Слово “конфета” переводится с латыни как “приготовленное снадобье”. Сначала небольшие сладкие шедевры наделяли магической сверхъестественной силой.

Сегодняшние лакомство появились еще в Древнем Египте уже более трех тысяч лет назад. И появились они на свет совершенно случайно, впрочем, как и любой кулинарный шедевр. Согласно легенде, кто ненароком опрокинул сосуды с инжиром, медом и орехами — и вышли первые конфеты. На Востоке для изготовления конфет использовали в основном фиги и миндаль. Именно арабы впервые стали изготавливать конфеты с применением сахара. Славяне делали вкусные леденцы из меда, кленового сиропа и патоки.

Шоколадные конфеты в середине 19 века продавались в аптеке! Джон Нойхаузен, аптекарь из Брюсселя, предлагал “лечить” этими сладкими “таблетками” нервные расстройства и кашель. Немало поклонников этого аптекаря и сегодня, ведь не зря после вкусных “лекарств” улучшается настроение и организм получает порцию “гормонов счастья”.

Наиболее романтическими немецкие психологи называют конфеты с клубничной начинкой, их выбирают именно романтические натуры, творческие выбирают кокосовое, застенчивые — ореховую.

Самые известные конфеты — пралине. Рецепт их приготовления был изобретен еще в 1663 году поваром специально для французского посла в Германии. Пралине до сих пор бьют рекорды по продажам в Германии и Швейцарии.

Международный день женского счастья

В Украине женщины привыкли праздновать день 8 марта, поэтому не все еще слышали о существовании относительно нового праздника в октябре — Международного дня женского счастья. Этот день отмечается ежегодно 18 октября.

Праздник призван повысить во всем мире уровень женской осведомленности о депрессии и способов его преодоления. Считается, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, страдают от депрессивных состояний. Женская депрессия ухудшает не только жизнь женщины, но и жизни его семьи, разрушает отношения и карьеру, негативно влияет на работоспособность и, как следствие, даже на экономику страны в целом.

Религиозные праздники

Сегодня, 18 октября, православная церковь чтит память мученицы Харитины Амисийськои. Молодая христианка погибла из-за гонений императора Диоклетиана около 304 года в Понте. Она жила уединенно, в молитвах, изучая Священное Писание. Ее часто посещали верующие, а неверующих Кристина обращала в свою веру. Во время гонений девушка не отказалась от своей веры и ее подвергли разным истязаниям. Согласно легенде, каждый раз муки Харитины сопровождались чудом.

В понедельник, 18 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

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