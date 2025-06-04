17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові
Київ • УНН
В Ісламабаді застрелили 17-річну TikTok-зірку Сану Юсаф. 22-річний чоловік, який неодноразово намагався з нею зв'язатися, заарештований протягом 20 годин.
У столиці Пакистану, Ісламабаді, 17-річна TikTok-зірка Сана Юсаф була застрелена чоловіком, який неодноразово намагався з нею зв'язатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
За даними поліції, Сана Юсаф (Sana Yousaf), яка мала понад мільйон підписників у соціальних мережах, була вбита у своєму будинку в понеділок увечері. Підозрюваний, 22-річний чоловік, був заарештований. Поліція повідомила, що він провів кілька годин, блукаючи біля її будинку.
"Це був випадок повторних відмов. Хлопець намагався зв'язатися з нею знову і знову", – сказав начальник поліції Ісламабада Саєд Алі Насір Різві під час пресконференції.
Він додав: "Це було жорстоке і холоднокровне вбивство".
Згідно з даними генерального інспектора Ісламабада, підозрюваного у вбивстві Юсаф було заарештовано протягом 20 годин.
Доповнення
Сана Юсаф була популярною на TikTok, де публікувала відео з синхронізацією губ, поради щодо догляду за шкірою та рекламувала косметичні продукти. У своєму останньому відео, опублікованому за кілька годин до смерті, вона розрізала торт на честь свого дня народження.