17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити
Ексклюзив
08:02 • 62 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
06:24 • 16519 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
05:30 • 16065 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 26854 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 46903 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 39229 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 218109 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 162404 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 266961 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 130034 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
56%
752мм
Популярнi новини

У парламент внесли постанову про звільнення міністра фінансів

3 червня, 22:42 • 21114 перегляди

Крим позначили російським: на міжнародній зустрічі виявили "некоректне зображення" території України

4 червня, 00:23 • 20707 перегляди

"Огидна гидота": Маск розкритикував законопроєкт Трампа про бюджетні видатки

02:32 • 18927 перегляди

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

05:11 • 14863 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

06:53 • 4238 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

06:24 • 16520 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 91366 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 165354 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 218109 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 266961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Олег Синєгубов

Ліндсі Грем

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Білий дім

Стамбул

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 50970 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 165355 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 125887 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 127957 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 112405 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Фокс Ньюс

TikTok

Гривня

Євро

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

Київ • УНН

 • 4524 перегляди

В Ісламабаді застрелили 17-річну TikTok-зірку Сану Юсаф. 22-річний чоловік, який неодноразово намагався з нею зв'язатися, заарештований протягом 20 годин.

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

У столиці Пакистану, Ісламабаді, 17-річна TikTok-зірка Сана Юсаф була застрелена чоловіком, який неодноразово намагався з нею зв'язатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

За даними поліції, Сана Юсаф (Sana Yousaf), яка мала понад мільйон підписників у соціальних мережах, була вбита у своєму будинку в понеділок увечері. Підозрюваний, 22-річний чоловік, був заарештований. Поліція повідомила, що він провів кілька годин, блукаючи біля її будинку.

"Це був випадок повторних відмов. Хлопець намагався зв'язатися з нею знову і знову", – сказав начальник поліції Ісламабада Саєд Алі Насір Різві під час пресконференції.

Він додав: "Це було жорстоке і холоднокровне вбивство".

Згідно з даними генерального інспектора Ісламабада, підозрюваного у вбивстві Юсаф було заарештовано протягом 20 годин.

Доповнення

Сана Юсаф була популярною на TikTok, де публікувала відео з синхронізацією губ, поради щодо догляду за шкірою та рекламувала косметичні продукти. У своєму останньому відео, опублікованому за кілька годин до смерті, вона розрізала торт на честь свого дня народження.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
TikTok
Ісламабад
Пакистан
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9