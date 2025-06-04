17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине
Киев • УНН
В Исламабаде застрелили 17-летнюю TikTok-звезду Сану Юсаф. 22-летний мужчина, который неоднократно пытался с ней связаться, арестован в течение 20 часов.
В столице Пакистана, Исламабаде, 17-летняя TikTok-звезда Сана Юсаф была застрелена мужчиной, который неоднократно пытался с ней связаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
По данным полиции, Сана Юсаф (Sana Yousaf), у которой было более миллиона подписчиков в социальных сетях, была убита в своем доме в понедельник вечером. Подозреваемый, 22-летний мужчина, был арестован. Полиция сообщила, что он провел несколько часов, блуждая возле ее дома.
"Это был случай повторных отказов. Парень пытался связаться с ней снова и снова", - сказал начальник полиции Исламабада Саид Али Насир Ризви во время пресс-конференции.
Он добавил: "Это было жестокое и хладнокровное убийство".
Согласно данным генерального инспектора Исламабада, подозреваемый в убийстве Юсаф был арестован в течение 20 часов.
Дополнение
Сана Юсаф была популярна на TikTok, где публиковала видео с синхронизацией губ, советы по уходу за кожей и рекламировала косметические продукты. В своем последнем видео, опубликованном за несколько часов до смерти, она разрезала торт в честь своего дня рождения.