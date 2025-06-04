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17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

Киев • УНН

 • 3522 просмотра

В Исламабаде застрелили 17-летнюю TikTok-звезду Сану Юсаф. 22-летний мужчина, который неоднократно пытался с ней связаться, арестован в течение 20 часов.

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

В столице Пакистана, Исламабаде, 17-летняя TikTok-звезда Сана Юсаф была застрелена мужчиной, который неоднократно пытался с ней связаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По данным полиции, Сана Юсаф (Sana Yousaf), у которой было более миллиона подписчиков в социальных сетях, была убита в своем доме в понедельник вечером. Подозреваемый, 22-летний мужчина, был арестован. Полиция сообщила, что он провел несколько часов, блуждая возле ее дома.

"Это был случай повторных отказов. Парень пытался связаться с ней снова и снова", - сказал начальник полиции Исламабада Саид Али Насир Ризви во время пресс-конференции.

Он добавил: "Это было жестокое и хладнокровное убийство".

Согласно данным генерального инспектора Исламабада, подозреваемый в убийстве Юсаф был арестован в течение 20 часов.

Дополнение

Сана Юсаф была популярна на TikTok, где публиковала видео с синхронизацией губ, советы по уходу за кожей и рекламировала косметические продукты. В своем последнем видео, опубликованном за несколько часов до смерти, она разрезала торт в честь своего дня рождения.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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