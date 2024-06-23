17-річному киянину висунуто підозру у хуліганстві через побиття ветерана
Київ • УНН
17-річному студенту коледжу з Києва було пред'явлено звинувачення в хуліганстві за фізичний напад і побиття колишнього військового ветерана, коли він вигулював свою собаку.
17-річному киянину висунуто підозру в хуліганстві через напад на колишнього військового. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
Під час досудового розслідування було встановлено, що близько півночі 21 червня 17-річний киянин вчинив акт хуліганства проти колишнього військовослужбовця, який повертався додому після прогулянки з собакою на вулиці Тростянецькій. Підозрюваний разом з двома друзями ініціював конфлікт, він завдав чоловіку близько десяти ударів по обличчю, після яких чоловік впав.
Юнаку, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, повідомлено про підозру.
За даним злочином санкція статті може включати штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд на строк до п'яти років, або обмеження волі на аналогічний період.
Розслідування здійснюють слідчі Дарницького управління поліції міста Києва.
Нагадаємо
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі Києва. У соцмережах зазначають, що йдеться про ветерана бойових дій, до якого під час вигулу собаки підійшли троє чоловіків та почали "пред’являти" за зачіску, після чого один з молодиків вдарив чоловіка в обличчя.
У Дніпрі "бійці Тищенка" побили чоловіка20.06.24, 19:36 • 17483 перегляди