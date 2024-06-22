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У Києві побили ветерана. Поліція розпочала провадження

Київ • УНН

 • 29753 перегляди

Поліція Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі Києва. У соцмережах зазначають, що йдеться про ветерана бойових дій, до якого під час вигулу собаки підійшли троє чоловіків та почали "пред’являти" за зачіску, після чого один з молодиків вдарив чоловіка в обличчя.

У Києві побили ветерана. Поліція розпочала провадження

Поліція Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі Києва. У соцмережах зазначають, що йдеться про ветерана бойових дій, до якого під час вигулу собаки підійшли троє чоловіків та почали "пред’являти" за зачіску, після чого один з молодиків вдарив чоловіка в обличчя, пише УНН.

Деталі

"Учора, 21 червня, близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий, - повідомили у поліції Києва. - Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці. Всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії".

Правоохоронці встановили, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

"Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", - додали правоохоронці.

Про побиття чоловіка розповіла і користувачка у соцмережі Instagram, стверджуючи, що йдеться про її брата, і повідомивши, що в Києві був жорстоко побитий ветеран бойових дій.

"Подія сталася 22.06.2024, час +- 00:30. Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав предʼявляти за зачіску. Через декілька миттєвостей Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається. На місце події приїхала поліція та швидка допомога. Всіх повезли на Кошицю, взяли покази… та відпустили", - пише дівчина.

Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження21.06.24, 07:47 • 23926 переглядiв

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