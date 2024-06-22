У Києві побили ветерана. Поліція розпочала провадження

Поліція Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі Києва. У соцмережах зазначають, що йдеться про ветерана бойових дій, до якого під час вигулу собаки підійшли троє чоловіків та почали "пред’являти" за зачіску, після чого один з молодиків вдарив чоловіка в обличчя.