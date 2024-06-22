В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

Полиция Киева сообщила о начатом уголовном производстве по факту избиения мужчины в Дарницком районе Киева. В соцсетях отмечают, что речь идет о ветеране боевых действий, к которому во время выгула собаки подошли трое мужчин и начали "предъявлять" за прическу, после чего один из парней ударил мужчину в лицо, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 21 июня, около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный, - сообщили в полиции Киева. - Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе столицы. Все участники инцидента установлены, с ними продолжаются первоочередные следственные действия".

Правоохранители установили, что из-за внезапного конфликта произошла драка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей последнего в этот момент находились рядом и были свидетелями стычки. Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

"Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - Умышленное легкое телесное повреждение. Полицейские предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - добавили правоохранители.

Об избиении мужчины рассказала и пользователь в соцсети Instagram, утверждая, что речь идет о ее брате, и сообщив, что в Киеве был жестоко избит ветеран боевых действий.

"Событие произошло 22.06.2024, время +- 00:30. Александр выгуливал свою собаку и возвращался домой, к нему подошли три человека и самый младший из них начал предъявлять за прическу. Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь. Всех повезли на Кошицу, взяли показания... и отпустили", - пишет девушка.

Нападение на военного в Днепре: полиция открыла уголовные производства