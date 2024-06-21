Бывший боец спецподразделения "КРАКЕН" подвергся нападению, был незаконно задержан и получил легкие телесные повреждения от неизвестных в камуфляжной одежде и балаклавах в центре Днепра 20 июня.
По факту конфликта в центре Днепра полиция открыла два уголовных производства, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области, передает УНН.
детали
По данным правоохранителей, неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13: 45 на пр. Яворницкого в г. Днепр.
Позже в Telegram появилось сообщение, в котором говорится о том, что нападение было совершено на бывшего военнослужащего спецподразделения "KRAKEN".
"Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения "KRAKEN", - говорится в сообщении.
По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины
Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные мероприятия для идентификации всех лиц, причастных к этому событию.
Контекст
В четверг, 20 июня, в Сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.
В спецподразделении ГУР Kraken подтвердили, что в Днепре напали на их бывшего бойца21 июня 2024, 00:08 • 10689 просмотров