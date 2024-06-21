По факту конфликта в центре Днепра полиция открыла два уголовных производства, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области, передает УНН.

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По данным правоохранителей, неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13: 45 на пр. Яворницкого в г. Днепр.

Позже в Telegram появилось сообщение, в котором говорится о том, что нападение было совершено на бывшего военнослужащего спецподразделения "KRAKEN".

"Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения "KRAKEN", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины сообщили в полиции.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные мероприятия для идентификации всех лиц, причастных к этому событию.

Контекст

В четверг, 20 июня, в Сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.

В спецподразделении ГУР Kraken подтвердили, что в Днепре напали на их бывшего бойца