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Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 23926 перегляди

Колишній боєць спецпідрозділу "КРАКЕН" зазнав нападу, був незаконно затриманий та отримав легкі тілесні ушкодження від невідомих у камуфляжному одязі та балаклавах у центрі Дніпра 20 Червня.

Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження

За фактом конфлікту в центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження, повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро.

Пізніше в Telegram з'явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що напад був скоєний на колишнього військовослужбовця спецпідрозділу "KRAKEN".

"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок зіткнення, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу "KRAKEN", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України

повідомили в поліції.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до цієї події.

Контекст

У четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити.

У спецпідрозділі ГУР Kraken підтвердили, що у Дніпрі напали на їхнього колишнього бійця21.06.24, 03:08 • 15217 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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