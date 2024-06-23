17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за нападения на бывшего военного. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Во время досудебного расследования было установлено, что около полуночи 21 июня 17-летний киевлянин совершил акт хулиганства против бывшего военнослужащего, который возвращался домой после прогулки с собакой на улице Тростянецкой. Подозреваемый вместе с двумя друзьями инициировал конфликт, он нанес мужчине около десяти ударов по лицу, после которых мужчина упал.

Юноше, который является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, сообщено о подозрении.

По данному преступлению санкция статьи может включать штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на аналогичный период.

Расследование осуществляют следователи Дарницкого управления полиции города Киева.

Напомним

Полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе Киева. В соцсетях отмечают, что речь идет о ветеране боевых действий, к которому во время выгула собаки подошли трое мужчин и начали "предъявлять" за прическу, после чего один из парней ударил мужчину в лицо.

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