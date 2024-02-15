15 лютого: Всесвітній день бегемота, День перезавантаження кохання

Сьогодні, 15 лютого, зоозахисники та усі любителі дикої природи можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня бегемота, пише УНН.

Бегемоти є третіми за величиною наземними ссавцями після слонів та носорогів. Вага бегемота може перевищувати 3,5 тони. На даний час ареалом проживання бегемотів є центральна та південна Африка.

Бегемоти живуть у річках, озерах, болотах. У воді ці тварини проводять до 16-ти годин на добу.

Бегемоти – травоїдні тварини, але фіксувалися численні випадки нападів бегемотів на стада корів та антилоп, поїдання м’яса померлих тварин. Напади бегемотів часто призводять до загибелі людей в Африці.

Через людську діяльність та браконьєрство у ХІХ столітті популяція бегемотів почала скорочуватися. У 2006 році бегемот був внесений до Червоної книги як вразливий вид. На даний час популяція бегемотів у дикій природі не перевищує 130 тисяч особин. Порівняно з кінцем ХХ століття вона скоротилася на 30%.

Наступного дня після Дня святого Валентина можна долучитися до Дня перезавантаження кохання, який заснувала письменниця Карла Лінн Холл.

Мета події – спонукати людей замислитися над своїми романтичними стосунками і зробити кроки на шляху до створення більш повноцінних зв’язків.

В Україні сьогодні відзначаються День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та День кіберспорту.

З 2015 року відзначається Міжнародний день антрополога.

Антропологія – це наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини.

Вивчення біологічної природи та походження людини, її фізичних особливостей, що виникли внаслідок розвитку у різних географічних умовах, допомагає краще зрозуміти сучасний світ.

Також сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня комп’ютера (комп’ютерника).

Саме 15 лютого 1946 року в США був запущений перший у світі електронний програмований комп’ютер ENIAC, який розроблявся для потреб армії.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня холангіокарциноми та Міжнародного дня синдрому Ангельмана.

Холангіокарцинома – це руйнівна форма раку, яка вражає жовчні протоки.

синдром Ангельмана – генетичне захворювання, що вражає нервову систему і призводить до тяжких фізичних та інтелектуальних порушень.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти, святого Онисима.

Онисим був рабом, але втік від свого господаря. Під час втечі Онисим зустрів апостола Павла. Під впливом його проповіді охрестився.

Після смерті Ісуса Онисим багато подорожував і проповідував християнство. Був єпископом в Ефесі.

Також сьогодні вшановується Віленська ікона Божої матері, яку також називають іконою Божої Матері з півмісяцем.

За переказом, ікону створив євангеліст Лука. Оригінал ікони був втрачений.

Іменини 15 лютого святкують Онисим, Арсен, Єфросинія.