15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви
Киев • УНН
Сегодня, 15 февраля, зоозащитники и все любители дикой природы могут присоединиться к празднованию Всемирного дня бегемота. В настоящее время популяция бегемотов в дикой природе не превышает 130 тысяч особей.
Сегодня, 15 февраля, зоозащитники и все любители дикой природы могут присоединиться к празднованию Всемирного дня бегемота, пишет УНН.
Бегемоты являются третьими по величине наземными млекопитающими после слонов и носорогов. Вес бегемота может превышать 3,5 тонны. В настоящее время ареалом обитания бегемотов является центральная и южная Африка.
Бегемоты живут в реках, озерах, болотах. В воде эти животные проводят до 16-ти часов в сутки.
Бегемоты - травоядные животные, но фиксировались многочисленные случаи нападений бегемотов на стада коров и антилоп, поедание мяса умерших животных. Нападения бегемотов часто приводят к гибели людей в Африке.
Из-за человеческой деятельности и браконьерства в XIX веке популяция бегемотов начала сокращаться. В 2006 году бегемот был внесен в Красную книгу как уязвимый вид. В настоящее время популяция бегемотов в дикой природе не превышает 130 тысяч особей. По сравнению с концом ХХ века она сократилась на 30%.
На следующий день после Дня святого Валентина можно присоединиться ко Дню перезагрузки любви, который основала писательница Карла Линн Холл.
Цель события - побудить людей задуматься над своими романтическими отношениями и сделать шаги на пути к созданию более полноценных связей.
В Украине сегодня отмечаются День чествования участников боевых действий на территории других государств и День киберспорта.
С 2015 года отмечается Международный день антрополога.
Антропология - это наука, изучающая телесную природу человека, его происхождение и дальнейшее развитие, близко стоящая к общественным наукам, также наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического строения человека.
Изучение биологической природы и происхождения человека, его физических особенностей, возникших в результате развития в различных географических условиях, помогает лучше понять современный мир.
Также сегодня можно присоединиться к Всемирному дню компьютера (компьютерщика).
Именно 15 февраля 1946 года в США был запущен первый в мире электронный программируемый компьютер ENIAC, который разрабатывался для нужд армии.
Также сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня холангиокарциномы и Международного дня синдрома Ангельмана.
Холангиокарцинома - это разрушительная форма рака, которая поражает желчные протоки.
синдром Ангельмана - генетическое заболевание, поражающее нервную систему и приводящее к тяжелым физическим и интеллектуальным нарушениям.
По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти, святого Онисима.
Онисим был рабом, но сбежал от своего хозяина. Во время бегства Онисим встретил апостола Павла. Под влиянием его проповеди крестился.
После смерти Иисуса Онисим много путешествовал и проповедовал христианство. Был епископом в Эфесе.
Также сегодня почитается Виленская икона Божьей матери, которую также называют иконой Божьей Матери с полумесяцем.
По преданию, икону создал евангелист Лука. Оригинал иконы был утрачен.
Именины 15 февраля празднуют Анисим, Арсен, Ефросиния.
15 февраля: Всемирный день бегемота, День перезагрузки любви
Сегодня, 15 февраля, зоозащитники и все любители дикой природы могут присоединиться к празднованию Всемирного дня бегемота. В настоящее время популяция бегемотов в дикой природе не превышает 130 тысяч особей.
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