15 хвилин можуть стати вирішальними: Кузін закликає українців не відкладати визначення групи крові

Ексклюзив
10:26 • 518 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 8976 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 19167 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 16346 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 23408 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 35378 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 31276 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 33796 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31808 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33600 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Урсула фон дер Ляєн: Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів 9 грудня, 00:46
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України 9 грудня, 01:19
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16 9 грудня, 01:53
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД 9 грудня, 03:32
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая 08:11
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
09:02 • 8976 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців 07:23
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 50139 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 45610 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 45294 перегляди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Італія
Запорізька область
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно 08:36
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros. 8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 57417 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
15 хвилин можуть стати вирішальними: Кузін закликає українців не відкладати визначення групи крові

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Організація Donor.ua та міжнародні партнери запустили ініціативу "Моя група крові" для швидкого визначення групи крові українців. Заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін наголосив на важливості знання цих даних для порятунку життів у критичних ситуаціях.

15 хвилин можуть стати вирішальними: Кузін закликає українців не відкладати визначення групи крові

Громадська організація Donor.ua разом із міжнародними партнерами оголосила про запуск всеукраїнської ініціативи "Моя група крові", яка має забезпечити українцям швидке та якісне визначення групи крові. Про важливість знання цих даних розповів заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Ігор Кузін наголосив, що знання своєї групи крові є важливою складовою особистої безпеки. За його словами, під час масового надходження постраждалих або нестачі запасів крові, якщо лікар завчасно знає групу крові пацієнта, то це дозволяє швидше зрозуміти, чи є потрібний запас, або завчасно замовити необхідну кров.

І якщо у вас рідкісна група крові і лікар про це буде знати, він може замовити її зі станції з центру на 15-20 хвилин раніше, ще до того, як, відповідно, буде проведено необхідне лабораторне дослідження, якщо цієї інформації у лікаря не буде. Тому дійсно в медицині є поняття Золотої години, і іноді ці виграні 15 хвилин на логістику можуть стати вирішальними. Тому знання своєї групи крові - це прискорення процесів, які перш за все рятують життя вам особисто

- підкреслив Кузін.

Крім того, за словами Ігора Кузіна, незнання своєї групи крові автоматично "виключає" людину з ланцюга порятунку інших. У ситуаціях, коли терміново потрібна кров конкретної групи, людина, яка не знає своїх даних, не може оперативно зреагувати та допомогти.

На жаль, але через ворога ми живемо в країні, де війна зробила донорство не просто актом доброї волі, а необхідністю. І часто виникають ситуації, коли в конкретному місці терміново потрібна кров конкретної групи для поповнення запасів центру крові. І коли ви бачите повідомлення в соціальних мережах або в робочому чаті, що термінова потреба є в першій негативній для колеги, військового, дитини, у вас є два варіанти реакції. Перший, якщо ви не знаєте своєї групи крові, то ви просто проігноруєте це повідомлення. А варіант другий "Точно знаєте, що це ваша група", і ви розумієте, що ви - це саме той носій дефіцитного ресурсу, який може врятувати життя тут і зараз

- каже заступник Міністра охорони здоров’я України.

Він, також, нагадав про важливість цієї інформації для планування вагітності через можливість резус-конфлікту.

Посадовець закликав українців не відкладати визначення групи крові, наголосивши, що ці дані варто зберігати у смартфоні, медичному додатку або на спеціальних наліпках для документів.

Національним Науковим Центром хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова з 2021 року по 1 червня 2025 року виконано близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора.

Алла Кіосак

