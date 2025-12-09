15 хвилин можуть стати вирішальними: Кузін закликає українців не відкладати визначення групи крові

Громадська організація Donor.ua разом із міжнародними партнерами оголосила про запуск всеукраїнської ініціативи "Моя група крові", яка має забезпечити українцям швидке та якісне визначення групи крові. Про важливість знання цих даних розповів заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін під час пресбрифінгу, передає УНН.

Ігор Кузін наголосив, що знання своєї групи крові є важливою складовою особистої безпеки. За його словами, під час масового надходження постраждалих або нестачі запасів крові, якщо лікар завчасно знає групу крові пацієнта, то це дозволяє швидше зрозуміти, чи є потрібний запас, або завчасно замовити необхідну кров.

І якщо у вас рідкісна група крові і лікар про це буде знати, він може замовити її зі станції з центру на 15-20 хвилин раніше, ще до того, як, відповідно, буде проведено необхідне лабораторне дослідження, якщо цієї інформації у лікаря не буде. Тому дійсно в медицині є поняття Золотої години, і іноді ці виграні 15 хвилин на логістику можуть стати вирішальними. Тому знання своєї групи крові - це прискорення процесів, які перш за все рятують життя вам особисто

Крім того, за словами Ігора Кузіна, незнання своєї групи крові автоматично "виключає" людину з ланцюга порятунку інших. У ситуаціях, коли терміново потрібна кров конкретної групи, людина, яка не знає своїх даних, не може оперативно зреагувати та допомогти.

На жаль, але через ворога ми живемо в країні, де війна зробила донорство не просто актом доброї волі, а необхідністю. І часто виникають ситуації, коли в конкретному місці терміново потрібна кров конкретної групи для поповнення запасів центру крові. І коли ви бачите повідомлення в соціальних мережах або в робочому чаті, що термінова потреба є в першій негативній для колеги, військового, дитини, у вас є два варіанти реакції. Перший, якщо ви не знаєте своєї групи крові, то ви просто проігноруєте це повідомлення. А варіант другий "Точно знаєте, що це ваша група", і ви розумієте, що ви - це саме той носій дефіцитного ресурсу, який може врятувати життя тут і зараз