15 минут могут стать решающими: Кузин призывает украинцев не откладывать определение группы крови

Общественная организация Donor.ua совместно с международными партнерами объявила о запуске всеукраинской инициативы "Моя группа крови", которая должна обеспечить украинцам быстрое и качественное определение группы крови. О важности знания этих данных рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Кузин во время пресс-брифинга, передает УНН.

Игорь Кузин подчеркнул, что знание своей группы крови является важной составляющей личной безопасности. По его словам, во время массового поступления пострадавших или нехватки запасов крови, если врач заблаговременно знает группу крови пациента, то это позволяет быстрее понять, есть ли нужный запас, или заблаговременно заказать необходимую кровь.

И если у вас редкая группа крови и врач об этом будет знать, он может заказать ее со станции из центра на 15-20 минут раньше, еще до того, как, соответственно, будет проведено необходимое лабораторное исследование, если этой информации у врача не будет. Поэтому действительно в медицине есть понятие Золотого часа, и иногда эти выигранные 15 минут на логистику могут стать решающими. Поэтому знание своей группы крови - это ускорение процессов, которые прежде всего спасают жизнь вам лично

Кроме того, по словам Игоря Кузина, незнание своей группы крови автоматически "исключает" человека из цепи спасения других. В ситуациях, когда срочно нужна кровь конкретной группы, человек, который не знает своих данных, не может оперативно среагировать и помочь.

К сожалению, но из-за врага мы живем в стране, где война сделала донорство не просто актом доброй воли, а необходимостью. И часто возникают ситуации, когда в конкретном месте срочно нужна кровь конкретной группы для пополнения запасов центра крови. И когда вы видите сообщения в социальных сетях или в рабочем чате, что срочная потребность есть в первой отрицательной для коллеги, военного, ребенка, у вас есть два варианта реакции. Первый, если вы не знаете своей группы крови, то вы просто проигнорируете это сообщение. А вариант второй "Точно знаете, что это ваша группа", и вы понимаете, что вы - это именно тот носитель дефицитного ресурса, который может спасти жизнь здесь и сейчас