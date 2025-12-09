15 минут могут стать решающими: Кузин призывает украинцев не откладывать определение группы крови

$42.070.01
07:23 • 18851 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 16153 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 23250 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 35268 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31210 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33749 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31778 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33571 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50021 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45485 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров9 декабря, 00:46 • 4028 просмотра
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 10433 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 14683 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 18222 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 10413 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 18849 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14088 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50020 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 45483 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 45193 просмотра
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Италия
Запорожская область
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 3736 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 20912 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 57330 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 63683 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 73805 просмотра
Техника
Социальная сеть
YouTube
Time (журнал)
Spotify

15 минут могут стать решающими: Кузин призывает украинцев не откладывать определение группы крови

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Организация Donor.ua и международные партнеры запустили инициативу "Моя группа крови" для быстрого определения группы крови украинцев. Заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин подчеркнул важность знания этих данных для спасения жизней в критических ситуациях.

15 минут могут стать решающими: Кузин призывает украинцев не откладывать определение группы крови

Общественная организация Donor.ua совместно с международными партнерами объявила о запуске всеукраинской инициативы "Моя группа крови", которая должна обеспечить украинцам быстрое и качественное определение группы крови. О важности знания этих данных рассказал заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Кузин во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

Игорь Кузин подчеркнул, что знание своей группы крови является важной составляющей личной безопасности. По его словам, во время массового поступления пострадавших или нехватки запасов крови, если врач заблаговременно знает группу крови пациента, то это позволяет быстрее понять, есть ли нужный запас, или заблаговременно заказать необходимую кровь.

И если у вас редкая группа крови и врач об этом будет знать, он может заказать ее со станции из центра на 15-20 минут раньше, еще до того, как, соответственно, будет проведено необходимое лабораторное исследование, если этой информации у врача не будет. Поэтому действительно в медицине есть понятие Золотого часа, и иногда эти выигранные 15 минут на логистику могут стать решающими. Поэтому знание своей группы крови - это ускорение процессов, которые прежде всего спасают жизнь вам лично

- подчеркнул Кузин.

Кроме того, по словам Игоря Кузина, незнание своей группы крови автоматически "исключает" человека из цепи спасения других. В ситуациях, когда срочно нужна кровь конкретной группы, человек, который не знает своих данных, не может оперативно среагировать и помочь.

К сожалению, но из-за врага мы живем в стране, где война сделала донорство не просто актом доброй воли, а необходимостью. И часто возникают ситуации, когда в конкретном месте срочно нужна кровь конкретной группы для пополнения запасов центра крови. И когда вы видите сообщения в социальных сетях или в рабочем чате, что срочная потребность есть в первой отрицательной для коллеги, военного, ребенка, у вас есть два варианта реакции. Первый, если вы не знаете своей группы крови, то вы просто проигнорируете это сообщение. А вариант второй "Точно знаете, что это ваша группа", и вы понимаете, что вы - это именно тот носитель дефицитного ресурса, который может спасти жизнь здесь и сейчас

- говорит заместитель Министра здравоохранения Украины.

Он также напомнил о важности этой информации для планирования беременности из-за возможности резус-конфликта.

Чиновник призвал украинцев не откладывать определение группы крови, подчеркнув, что эти данные стоит хранить в смартфоне, медицинском приложении или на специальных наклейках для документов.

Напомним

Национальным Научным Центром хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова с 2021 года по 1 июня 2025 года выполнено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора.

Алла Киосак

Социальная сеть
Война в Украине
благотворительность
Украина