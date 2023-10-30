12 людей загинули в авіакатастрофі в бразильській Амазонії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Дванадцять людей на борту невеликого літака загинули внаслідок аварії в неділю вранці в районі Амазонки в Бразилії. Про це пише АР, передає УНН.
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Літак впав біля головного аеропорту Ріо-Бранку, у столиці штату Акко. На відео з місця аварії видно палаючі уламки в лісі.
Як пише NDTV, літак був одномоторний Cessna Caravan, він розбився одразу після злету.
Зазначається, що серед десяти пасажирів — дев'ятеро були дорослі і одне немовля. Також загинули на місці два пілоти.
Згідно з повідомленнями місцевої преси, літак спричинив лісову пожежу у віддаленому районі поблизу кордону Бразилії з Перу та Болівією.
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