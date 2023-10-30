12 человек погибли в авиакатастрофе в бразильской Амазонии
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Двенадцать человек на борту небольшого самолета погибли в результате аварии в воскресенье утром в районе Амазонки в Бразилии. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Самолет упал возле главного аэропорта Рио-Бранку, в столице штата Акко. На видео с места аварии видны горящие обломки в лесу.
Как пишет NDTV, самолет был одномоторный Cessna Caravan, он разбился сразу после взлета.
Отмечается, что среди десяти пассажиров — девять были взрослые и однин маленький ребенок. Также погибли на месте два пилота.
Согласно сообщениям местной прессы, самолет вызвал лесной пожар в отдаленном районе недалеко от границы Бразилии с Перу и Боливией.
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