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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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12 человек погибли в авиакатастрофе в бразильской Амазонии

Киев • УНН

 • 50879 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Двенадцать человек на борту небольшого самолета погибли в результате аварии в воскресенье утром в районе Амазонки в Бразилии. Об этом пишет АР, передает УНН.

12 человек погибли в авиакатастрофе в бразильской Амазонии

Детали

Самолет упал возле главного аэропорта Рио-Бранку, в столице штата Акко. На видео с места аварии видны горящие обломки в лесу.

Как пишет NDTV, самолет был одномоторный Cessna Caravan, он разбился сразу после взлета.

Отмечается, что среди десяти пассажиров — девять были взрослые и однин маленький ребенок. Также погибли на месте два пилота.

Согласно сообщениям местной прессы, самолет вызвал лесной пожар в отдаленном районе недалеко от границы Бразилии с Перу и Боливией.

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