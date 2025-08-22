119 мотоциклів для ЗСУ: до Дня Незалежності здійснили найбільшу передачу мототехніки військовим

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
13:07 • 1862 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 3592 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 11272 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 13480 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10746 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 12020 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10751 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13112 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22345 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 45028 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
80%
740мм
Популярнi новини
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 11579 перегляди
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети22 серпня, 04:29 • 3734 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 5288 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 12531 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 7614 перегляди
Публікації
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 1862 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 11272 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 13480 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 45028 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 16162 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Хмельницька область
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 422 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 2500 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 7968 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 22143 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 92265 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Лікарські засоби
The New York Times
TikTok

119 мотоциклів для ЗСУ: до Дня Незалежності здійснили найбільшу передачу мототехніки військовим

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Мережа EVA спільно з проєктом ГеройCar Благодійного фонду Руслана Шостака передали 119 кросових позашляхових мотоциклів Sihao Силам безпеки й оборони України

119 мотоциклів для ЗСУ: до Дня Незалежності здійснили найбільшу передачу мототехніки військовим

Техніку вдалося закупити завдяки всеукраїнській ініціативі "Відчувай на максимум", що проходила з 6 лютого по 30 березня 2025 року у магазинах EVA та на сайті ГеройCar.

Передачу найбільшої в історії проєкту партії байків приурочили до Дня Незалежності України. Ця подія стала ще одним символом боротьби за свободу, яка триває нині. 

"ГеройCar постійно оснащує Сили безпеки та оборони України колісною технікою. Сьогодні ми передаємо одразу 119 мотоциклів, запит на які отримали від командування ЗСУ. Легка, маневрена техніка незамінна під час багатьох операцій та в логістиці, адже дозволяє нашим захисникам та захисницям швидко пересуватися навіть найбільш складною місцевістю. На цьому ми не зупиняємось і надалі будемо забезпечувати військових мототехнікою, квадроциклами, пікапами та спеціалізованими машинами. Загалом ГеройCar вже передав понад 800 одиниць техніки", – зазначає Євгенія Бут, СЕО БО "Благодійний фонд Руслана Шостака", частиною якого є проєкт ГеройCar.

На старті ініціативи планувалося закупити близько півсотні байків, але завдяки небайдужості українців результат перевершив початкову мету більше ніж удвічі. За 53 дні збору спільними зусиллями понад 332 тисяч донаторів (клієнтів EVA) було акумульовано 4 710 805 гривень, що дозволило придбати 119 мотоциклів Sihao. 

"Проєкт "Відчувай на максимум" ще раз довів, що нас усіх єднає спільна мета – підтримка наших Захисників та Захисниць. Ми добре знаємо приклади успішних зборів на дрони й автівки, але у випадку з мотоциклами були певні сумніви: чи відгукнуться люди, чи підтримають. І саме довіра та небайдужість наших клієнтів розвіяли ці побоювання. Сотні тисяч українців долучилися – від невеликих переказів по 10–15 гривень до найбільшого внеску у 2 100 гривень. Багато хто робив пожертви по кілька разів. І завдяки цій єдності ми змогли зробити навіть більше, ніж спочатку планували. Це ще одне підтвердження того, що разом ми здатні на все", – зазначає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA та EVA.UA.

Кросові мотоцикли довели свою ефективність на фронті. Порівняно з іншими видами транспорту вони:

  • маневрені та швидкі, що критично під час розвідки та виконання оперативних завдань;
    • економні у витраті пального;
      • придатні для пересування місцевістю зі складним рельєфом;
        • прості в обслуговуванні й ремонті навіть у польових умовах.

          Саме тому ця техніка особливо цінна для військових, які працюють на складних ділянках фронту. "Зараз на полі бою ворог може багато бачити і глибоко уражати своїми дронами. Оці короткі моменти, коли небо чисте – є "вікна" для пересування для наших бійців. І в ці моменти дуже важлива швидкість, мобільність і прохідність. Тут стають корисними, зокрема, позашляхові мотоцикли, які дають можливість швидко перетнути небезпечну ділянку. Швидкість та мобільність може стати ключовою для збереження життя бійців і для виконання місії", – коментує Володимир Дегтярьов, пресофіцер корпусу "Хартія".

          EVA продовжує підтримувати Сили оборони України.                                       

          Стежити за новими ініціативами компанії можна на спеціальній сторінці на сайті EVA.UA

          Долучитися до забезпечення ЗСУ транспортом можна і на сайті проєкту ГеройCar, зробивши внесок.

          Лілія Подоляк

          Новини Бізнесу
          благодійність
          Збройні сили України
          Бухарест
          Україна