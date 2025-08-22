119 мотоциклов для ВСУ: ко Дню Независимости осуществили крупнейшую передачу мототехники военным

Технику удалось закупить благодаря всеукраинской инициативе "Відчувай на максимум", проходившей с 6 февраля по 30 марта 2025 года в магазинах EVA и на сайте ГеройCar.



Передачу крупнейшей в истории проекта партии байков приурочили ко Дню Независимости Украины. Это событие стало еще одним символом продолжающейся борьбы за свободу.

"ГеройCar постоянно оснащает Силы безопасности и обороны Украины колесной техникой. Сегодня мы передаем сразу 119 мотоциклов, запрос на которые получили от командования ВСУ. Легкая, маневренная техника незаменима во время многих операций и в логистике, ведь позволяет нашим защитникам и защитницам быстро передвигаться даже по самой сложной местности. На этом мы не останавливаемся и в дальнейшем будем обеспечивать военных мототехникой, квадроциклами, пикапами и специализированными машинами. В общей сложности ГеройCar уже передал более 800 единиц техники", – отмечает Евгения Бут, СЕО БО "Благотворительный фонд Руслана Шостака", частью которого является проект ГеройCar.

На старте инициативы планировалось закупить около полусотни байков, но благодаря неравнодушию украинцев результат превзошел первоначальную цель более чем вдвое. За 53 дня сбора совместными усилиями более 332 тысяч донаторов (клиентов EVA) было аккумулировано 4 710 805 гривен, что позволило приобрести 119 мотоциклов Sihao.

"Проект "Відчувай на максимум" еще раз доказал, что нас всех объединяет общая цель – поддержка наших Защитников и Защитниц. Мы хорошо знаем примеры успешных сборов на дроны и автомобили, но в случае с мотоциклами были определенные сомнения: откликнутся ли люди, поддержат ли. И именно доверие и неравнодушие наших клиентов развеяли эти опасения. Сотни тысяч украинцев присоединились – от небольших переводов по 10–15 гривен до самого большого взноса в 2 100 гривен. Многие делали пожертвования по несколько раз. И благодаря этому единству мы смогли сделать даже больше, чем изначально планировали. Это еще одно подтверждение того, что вместе мы способны на все", – отмечает Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети EVA и EVA.UA.

Кроссовые мотоциклы доказали свою эффективность на фронте. По сравнению с другими видами транспорта они:

маневренные и быстрые, что критически важно при разведке и выполнении оперативных задач;

экономичны в расходе топлива;

пригодны для передвижения по местности со сложным рельефом;

просты в обслуживании и ремонте даже в полевых условиях.

Именно поэтому эта техника особенно ценна для военных, работающих на сложных участках фронта. "Сейчас на поле боя враг может многое видеть и глубоко поражать своими дронами. Эти короткие моменты, когда небо чистое – есть "окна" для передвижения для наших бойцов. И в эти моменты очень важна скорость, мобильность и проходимость. Здесь становятся полезными, в частности, внедорожные мотоциклы, которые дают возможность быстро пересечь опасный участок. Скорость и мобильность может стать ключевой для сохранения жизни бойцов и для выполнения миссии", – комментирует Владимир Дегтярев, пресс-офицер корпуса "Хартия".

EVA продолжает поддерживать Силы обороны Украины.

Следить за новыми инициативами компании можно на специальной странице на сайте EVA.UA

Присоединиться к обеспечению ВСУ транспортом можно и на сайте проекта ГеройCar, сделав взнос.