10 років за гратами це не справедливість, це лише її початок: Кравченко про вирок 60-річному художнику, який під виглядом уроків розбещував дівчаток
60-річного художника із Сум засудили до 10 років ув'язнення за розбещення семирічних дівчат під виглядом уроків живопису. Як відзначив Генпрокурор Кравченко, покарання за сексуальні злочини проти дітей має бути максимально суворим, боо 10 років це не справедливість, це лише її початок.
У Сумах засуджено 60-річного художника, який під виглядом уроків живопису розбещував семирічних дівчат. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і додав, що "10 років це не справедливість, це лише її початок", передає УНН.
Він мав навчити їх бачити красу, а натомість показав темряву. У Сумах засуджено 60-річного художника, який під виглядом уроків живопису розбещував семирічних дівчат. Про злочин стало відомо після того, як діти розповіли батькам, що відбувалося під час "занять". Одна дитина про непристойні дії, інша, що він змушував її дивитися порнографічні відео
Він наголосив, що прокурор у суді повністю довів вину художника.
Суд визнав чоловіка винним і призначив 10 років ув’язнення. Десять років це мінімум, який сьогодні дозволяє закон. Але хіба можна виміряти в роках те, що вкрало спокій, довіру, здатність дитині дивитись на світ без страху? Я вдячний дівчатам, які не промовчали. У своєму дитячому віці вони зробили те, на що не здатні деякі дорослі, сказали правду
Генпрокурор додав, що з потерпілими працювали психологи, було проведено комплексну судово-психіатричну експертизу. Фахівці підтвердили: дівчатка пережили насильство, а наслідки залишили глибокий слід у їхній психіці.
Цей вирок не просто покарання одному злочинцю. Це сигнал: ми ніколи не дозволимо перетворювати дитинство на травму. І це також заклик до змін у законодавстві, про які я не втомлююся говорити і маю надію на підтримку народних депутатів. Покарання за сексуальні злочини проти дітей має бути максимально суворим. Бо 10 років це не справедливість, це лише її початок
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що незабаром планує видати розпорядження, яке посилить рівень контролю та відповідальності у розслідуванні та судовому представництві прокурорів у кримінальних провадження, що стосуються насильницьких злочинів проти дітей.