10 лет за решеткой — это не справедливость, это только ее начало: Кравченко о приговоре 60-летнему художнику, который под видом уроков развращал девочек
60-летнего художника из Сум приговорили к 10 годам заключения за развращение семилетних девочек под видом уроков живописи. Как отметил Генпрокурор Кравченко, наказание за сексуальные преступления против детей должно быть максимально суровым, потому что 10 лет — это не справедливость, это только ее начало.
В Сумах осужден 60-летний художник, который под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что "10 лет это не справедливость, это только ее начало", передает УНН.
Он должен был научить их видеть красоту, а вместо этого показал тьму. В Сумах осужден 60-летний художник, который под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. О преступлении стало известно после того, как дети рассказали родителям, что происходило во время "занятий". Один ребенок о непристойных действиях, другой, что он заставлял ее смотреть порнографические видео
Он подчеркнул, что прокурор в суде полностью доказал вину художника.
Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет заключения. Десять лет это минимум, который сегодня позволяет закон. Но разве можно измерить в годах то, что украло покой, доверие, способность ребенку смотреть на мир без страха? Я благодарен девочкам, которые не промолчали. В своем детском возрасте они сделали то, на что не способны некоторые взрослые, сказали правду
Генпрокурор добавил, что с потерпевшими работали психологи, была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты подтвердили: девочки пережили насилие, а последствия оставили глубокий след в их психике.
Этот приговор не просто наказание одному преступнику. Это сигнал: мы никогда не позволим превращать детство в травму. И это также призыв к изменениям в законодательстве, о которых я не устаю говорить и надеюсь на поддержку народных депутатов. Наказание за сексуальные преступления против детей должно быть максимально суровым. Потому что 10 лет это не справедливость, это только ее начало
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что вскоре планирует издать распоряжение, которое усилит уровень контроля и ответственности в расследовании и судебном представительстве прокуроров в уголовных производствах, касающихся насильственных преступлений против детей.