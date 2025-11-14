$42.060.03
10 лет за решеткой — это не справедливость, это только ее начало: Кравченко о приговоре 60-летнему художнику, который под видом уроков развращал девочек

Киев • УНН

 • 472 просмотра

60-летнего художника из Сум приговорили к 10 годам заключения за развращение семилетних девочек под видом уроков живописи. Как отметил Генпрокурор Кравченко, наказание за сексуальные преступления против детей должно быть максимально суровым, потому что 10 лет — это не справедливость, это только ее начало.

10 лет за решеткой — это не справедливость, это только ее начало: Кравченко о приговоре 60-летнему художнику, который под видом уроков развращал девочек

В Сумах осужден 60-летний художник, который под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что "10 лет это не справедливость, это только ее начало", передает УНН.

Он должен был научить их видеть красоту, а вместо этого показал тьму. В Сумах осужден 60-летний художник, который под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. О преступлении стало известно после того, как дети рассказали родителям, что происходило во время "занятий". Один ребенок о непристойных действиях, другой, что он заставлял ее смотреть порнографические видео 

- сообщил Кравченко.

Он подчеркнул, что прокурор в суде полностью доказал вину художника.

Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет заключения. Десять лет это минимум, который сегодня позволяет закон. Но разве можно измерить в годах то, что украло покой, доверие, способность ребенку смотреть на мир без страха? Я благодарен девочкам, которые не промолчали. В своем детском возрасте они сделали то, на что не способны некоторые взрослые, сказали правду 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор добавил, что с потерпевшими работали психологи, была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты подтвердили: девочки пережили насилие, а последствия оставили глубокий след в их психике.

Этот приговор не просто наказание одному преступнику. Это сигнал: мы никогда не позволим превращать детство в травму. И это также призыв к изменениям в законодательстве, о которых я не устаю говорить и надеюсь на поддержку народных депутатов. Наказание за сексуальные преступления против детей должно быть максимально суровым. Потому что 10 лет это не справедливость, это только ее начало 

- резюмировал Кравченко.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что вскоре планирует издать распоряжение, которое усилит уровень контроля и ответственности в расследовании и судебном представительстве прокуроров в уголовных производствах, касающихся насильственных преступлений против детей.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина
Сумы