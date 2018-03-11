Съемки шестого "Терминатора" стартуют летом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Съемки нового "Терминатора" в постановке Тима Миллера ("Дэдпул") и руководством самого Джеймса Кэмерона стартуют в начале этого лета. Об этом пишет Digital Spy, информирует УНН.
А сам Арнольд Шварценеггер, который возвращается к культовой роли киборга Т-800 и воссоединится на площадке с Линдой Хэмилтон, которая дважды сыграла Сару Коннор в оригиналах Кэмерона, подтвердил эту новость.
"Мы начинаем снимать в июне, съемки продлятся до середины октября. И да, я участвую в этом. С нетерпением жду возвращения к роли Т-800. Это будет здорово! Том Миллер и Джеймс Кэмерон будут совместно контролировать процесс", - рассказал Арни еще в начале прошлой недели.
"Терминатор 6" выйдет на экраны 27 июля 2019 года. Для проката название, скорее всего, будет изменено, то есть вместо цифры 6 появится какой-то подзаголовок. Терминатор Макензи Дэвис испытал более романтическую сторону будущих технологий в "Черном зеркале" "Сан-Junipero" - напоминает издание.
Как известно, шестая часть франшизы проигнорирует существование трех последних фильмов и продолжит историю, рассказанную в фильме "Судный день". Хэмилтон и Шварц вернутся в большей степени для ностальгии, основное же сюжетное действие возьмут на себя новые персонажи в исполнении молодых актеров (в настоящее время все еще идет поиск молодой актрисы на главную роль).
Как сообщал УНН, Голливудский актер Арнольд Шварценеггер анонсировал выход шестого "Терминатора". В новом фильме он собирается сыграть главную роль.