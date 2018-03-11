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Зйомки шостого “Термінатора” стартують влітку

Зйомки шостого “Термінатора” стартують влітку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Зйомки нового “Термінатора” у постановці Тіма Міллер (“Дедпул”) та керівництвом самого Джеймса Кемерона стартують на початку цього літа. Про це пише Digital Spy, інформує УНН.

А сам Арнольд Шварценеггер, який повертається до культової ролі кіборга Т-800 і возз’єднається на майданчику з Ліндою Хемілтон, яка двічі зіграла Сару Коннор в оригіналах Кемерона, підтвердив цю новина.

“Ми починаємо знімати в червні, зйомки триватимуть до середини жовтня. І так, я беру участь в цьому. З нетерпінням чекаю повернення до ролі Т-800. Це буде здорово! Тім Міллер і Джеймс Кемерон будуть спільно контролювати процес ”, - розповів Арні ще на початку минулого тижня.

“Термінатор 6” вийде на екрани 27 липня 2019 року. Для прокату назва, швидше за все, буде змінено, тобто замість цифри 6 з’явиться якийсь підзаголовок. Термінатор Макензі Девіс випробував солодший і більш романтичний бік майбутніх технологій у “Чорному дзеркалі” “Сан-Junipero”, — нагадує видання.

Як відомо, шоста частина франшизи проігнорує існування трьох останніх фільмів і продовжить історію, розказану в стрічці “Судний день”. Хемілтон і Шварц повернуться в більшій мірі для ностальгії, основну ж сюжетну дію візьмуть на себе нові персонажі у виконанні молодих акторів (в даний час все ще йде пошук молодої актриси на головну роль).

Як повідомляв УНН, Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер анонсував вихід шостого “Термінатора”. У новому фільмі він збирається зіграти головну роль.

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