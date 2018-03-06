Съезд судей сегодня должен избрать четырех членов в Высший совет правосудия

"Съезд судей Украины начал процедуру заслушивания кандидатов в состав ВРУ. На четыре должности членов ВРП претендует 34 кандидатов. Девять из них делегаты съезда, другие самовыдвиженцы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 5 марта очередной съезд судей Украины избрал судью апелляционного суда Киева Степана Гладия членом Высшей квалификационной комиссии судей.

За С.Гладия проголосовало 172 делегата съезда из 300 зарегистрированных. Другие три кандидата набрали значительно меньшее количество голосов.