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З'їзд суддів сьогодні має обрати чотирьох членів до Вищої ради правосуддя

З'їзд суддів сьогодні має обрати чотирьох членів до Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

 • 9646 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Черговий з'їзд суддів України сьогодні має обрати чотирьох членів до Вищої ради правосуддя серед 34 кандидатів. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

“З’їзд суддів України почав процедуру заслуховування кандидатів до складу ВРП. На чотири посади членів ВРП претендує 34 кандидати. Дев’ять з них делегати з’їзду, інші самовисуванці”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 5 березня черговий з’їзд суддів України обрав суддю апеляційного суду Києва Степана Гладія членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За С.Гладія проголосувало 172 делегати з’їзду із 300 зареєстрованих. Інших три кандидати набрали значно меншу кількість голосів.

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