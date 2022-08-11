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Появился архив военной прокуратуры рф о реальной ситуации у рашистов на фронте

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В распоряжении The Insider оказался архив жалоб в военную прокуратуру россии, который, как пишет издание, отражает реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны в Украине - из жалоб российских граждан можно узнать о мародерстве, зверствах российских солдат, передает УНН.

Детали

Так, The Insider и Bellingcat удалось независимо подтвердить подлинность писем из этого архива. Издание включило в публикацию примеры обращений, из которых видно, что "срочников обманом или принуждением бросают в зону боевых действий, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специально нарушают все нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить никакой информации о своих плененных или убитых детях. Из тех же жалоб российских граждан можно узнать о мародерстве и зверствах российских солдат", отмечает издание.

В основном в российскую военную прокуратуру отправляют жалобы родственники военных или сами военные, но после начала войны, как указано, вал обращений стал поступать и от россиян, чьи родственники пострадали от насилия и мародерств на оккупированных территориях, в том числе которые были захвачены россией с 2014 года.

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"Они прячутся за спинами нашими, они пришли нас защищать или грабить и убивать? Повторяю, мои родители жили 8 лет, на территории "днр", такого зверства не видели… это Zащитники?", - написано в одном из опубликованных заявлений.

В другом письме автор жалуется, что в селе Бараниковки в Луганской области, которое тоже оккупировано с 2014 года, банда мародёров, представившаяся офицерами и солдатами «лнр», зашла в село после 8 марта и дерзко ограбила школу, детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, вскрыв замки, заняла два дома.

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Отмечается, что множество обращений в прокуратуру связано с розыском родственниками военных, пропавших в ходе боевых действий в Украине. Во многих случаях военное руководство проявляет циничное безразличие в отношении пропавших или погибших солдат, но иногда и родственники проявляют не меньший цинизм.

В одном из опубликованных заявлений речь идет о том, как родители решили не заниматься поиском сына, вероятно, попавшего в плен, так как уже получили за него похоронные деньги.

Также сообщается, что тех срочников, которые не поддались на уловки и не согласились подписать контакт, заставляли это сделать силой и угрозами.

Как отмечается, несколько десятков офицеров-контрактников из разных регионов и воинских частей (в том числе имеющих важное стратегическое значение) как под копирку (видимо, по совету одних и тех же юристов) написали жалобы, в которых сообщили, что они уже давно нарушают все условия контракта, не являются на службу, получают выговоры, публично вывешивают данные о себе и месте своей службы в соцсетях, но их все никак не увольняют.

Кроме того, много жалоб в прокуратуру рф связано с тем, что солдаты рф, отправленные на войну, оказались брошены там безо всякого обеспечения и мединской помощи, пишет издание.

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«Здравствуйте, хотелось бы сообщить про военный госпиталь в Белгороде. В данный момент мой муж находится там с 23.04.2022 года (Контузия). На момент обращения не проведено никакого должного лечения, обследования. Лечить не хотят. Говорят «таких как ты много, и это просто психологическая травма, руки ноги целые, можно и дальше воевать», - говориться в одном из заявлений.

Российские граждане, как указано, также пишут обращения в прокуратуру рф о том, что тела погибших из Украины не вывозят, семьи тщетно пытаются разузнать, как забрать их и похоронить.

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