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13:44 • 34843 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 58835 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 54466 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 33092 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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"Все перли, что могли": оккупант рассказал, как мародерил в Украине – ГУР

"Все перли, что могли": оккупант рассказал, как мародерил в Украине – ГУР

Киев • УНН

 • 91808 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором российский оккупант рассказывает, как он с командирами грабил дома на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

По словам рашиста, мародерство на захваченных территориях превратилось в целую индустрию.

"Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты – командир наш… Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал, все что мог. Я когда зашел, он (телевизор – ред.) в коробке стоял. Коробку открыл – нифига себе! Я его достал и ушел. Там все перли, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего… Там, мама родная! Ты даже представить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор это капля в море", – рассказал оккупант.

Напомним

Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство в украинских домах стало для них как поход в супермаркет.

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