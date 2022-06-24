Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство в украинских домах стало для них как поход в супермаркет.
"Все перли, что могли": оккупант рассказал, как мародерил в Украине – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором российский оккупант рассказывает, как он с командирами грабил дома на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
По словам рашиста, мародерство на захваченных территориях превратилось в целую индустрию.
"Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты – командир наш… Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал, все что мог. Я когда зашел, он (телевизор – ред.) в коробке стоял. Коробку открыл – нифига себе! Я его достал и ушел. Там все перли, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего… Там, мама родная! Ты даже представить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор это капля в море", – рассказал оккупант.
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