Мародерство як похід у супермаркет: дружина окупанта попросила собі ноутбук і одяг - перехоплення СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет, повідомили у СБУ, оприлюднивши чергове перехоплення розмови одного з загарбників, пише УНН.
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"У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках", - вказують у СБУ.
Зазначається, що той хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване "цілими сумками".
"Какой русский человек не сопрет ниче", – підтримує його "високоморальна" дружина.
"Напевно, вона не чула, що за таку "моральність" українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою!" - зауважили у СБУ.
Доповнення
Як свідчать чергові перехоплення СБУ, російські окупанти зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію.