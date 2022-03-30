Мародерство як похід у супермаркет: дружина окупанта попросила собі ноутбук і одяг - перехоплення СБУ

Деталі

"У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках", - вказують у СБУ.

Зазначається, що той хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване "цілими сумками".

"Какой русский человек не сопрет ниче", – підтримує його "високоморальна" дружина.

"Напевно, вона не чула, що за таку "моральність" українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою!" - зауважили у СБУ.

Доповнення

Як свідчать чергові перехоплення СБУ, російські окупанти зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію.