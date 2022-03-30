Мародерство как поход в супермаркет: жена оккупанта попросила себе ноутбук и одежду - перехват СБУ

Детали

"В телефонном разговоре с захватчиком его жена просит себе ноутбук, кроссовки и костюм нужного размера. И все это - вражеский вояка должен забрать в захваченных украинских домах", - указывают в СБУ.

Отмечается, что тот хвастается, что уже набрал ей хорошей косметики и футболок, а его коллеги - вообще носят награбленное целыми сумками".

"Какой русский человек не сопрет ниче", - поддерживает его "высоконравственная" жена.

"Наверное, она не слышала, что за такую "нравственность" украинцы заставляют российских захватчиков рассчитываться - на поле боя!" - отметили в СБУ.

Дополнение

Как свидетельствуют очередные перехваты СБУ, российские оккупанты признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления - Сирию.