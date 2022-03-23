В росії починають усвідомлювати наслідки війни проти України: СБУ оприлюднило чергове перехоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На третій тиждень війни проти України, навіть "мирна" категорія росіян починає усвідомлювати наслідки путінської “спецоперації”. Про це йдеться у чергових розмовах російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ, передає УНН.
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"Я тебе хочу честно сказать: если бы у меня были свободные бабки, я бы с удовольствием отсюда уехала. Пока будет эта власть, ничего хорошего не будет", - говорить жінка путінському вояці.
Вона розповідє про ситуацію в рф і катастрофічні наслідки для економіки.
"Работы лишились люди, которым 20-30 лет, до сороковника", - розповідає вона.
Не впливає на "вояку" і емоційне: "У нас там тоже родственники есть. И родственники эти живут под Киевом, который сейчас бомбят и в осаде держат".
Та росіянам настільки чужий наш проєвропейський вибір, що готові кидати бомби на пологові будинки та розстрілювати з танків притулки для літніх людей, вважають в СБУ.
І вони відповідатимуть за свої безчинства сповна, додають спецслужбовці.
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Як писав УНН, як свідчать чергові перехоплення СБУ, російські окупанти зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію.