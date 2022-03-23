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Окупанти зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а рівень спротиву – Сирію

Київ • УНН

 • 108588 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію. Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ, передає УНН.

Окупанти зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а рівень спротиву – Сирію

Цитата

"Бувалі російські вояки зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію. Вони відверто ненавидять свою владу і розуміють, що ніхто не ставиться до них, як до людей", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, ось що про це говорить окупант, який «героїчно» захоплював ЧАЕС, а зараз намагається взяти в облогу Київ: "Прикинь, мы там (під Чорнобилем, - ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой кинули пида*сы еб*ые. Наше государство я всех ненавижу, нах*й”.

"У надії вижити він не гребує ні шаманськими обрядами, ні молитвами та «заздравними» свічками... Чекає лише можливості повернутися, щоб надалі "косить от службы больничными", - зазначається в повідомленні.

У СБУ інформують, що поки загарбники "поправляють" здоров’я звиклим способом – горілкою. "Да я тут уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал", – зізнається вояка.

"Що ж, наші військові доведуть до логічного завершення процес, запущений опроміненням ЧАЕС! І шаманські обряди тут безсилі", - наголошують в СБУ.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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