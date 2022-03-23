Оккупанты признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а уровень сопротивления - Сирию

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"Бывалые российские вояки признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления - Сирию. Они откровенно ненавидят свою власть и понимают, что никто не относится к ним, как к людям", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, вот что об этом говорит оккупант, который "героически" захватывал ЧАЭС, а сейчас пытается взять в осаду Киев: "Прикинь, мы там (под Чернобылем - ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пида*сы еб*ые. Наше государство я всех ненавижу, нах*й”.

"В надежде выжить он не гнушается ни шаманскими обрядами, ни молитвами и "заздравными" свечами. Ждет лишь возможности вернуться, чтобы в дальнейшем "косить от службы больничными", - отмечается в сообщении.

В СБУ информируют, что пока захватчики "поправляют" здоровье привыкшим способом - водкой. "Да я тут уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал", - признается солдат.

"Что ж, наши военные доведут до логического завершения процесс, запущенный облучением ЧАЭС! И шаманские обряды здесь бессильны", - отмечают в СБУ.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники.