В россии начинают осознавать последствия войны против Украины: СБУ обнародовало очередной перехват
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На третью неделю войны против Украины, даже "мирная" категория россиян начинает осознавать последствия путинской “спецоперации”. Об этом говорится в очередных разговорах российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, передает УНН.
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"Я тебя хочу честно сказать: если бы у меня были свободные бабки, я бы с удовольствием отсюда уехала. Пока будет эта власть, ничего хорошего не будет", - говорит женщина путинскому вояке.
Она рассказывает о ситуации в рф и катастрофических последствиях для экономики.
"Работы лишились люди, которым 20-30 лет, до сороковника", - рассказывает она.
Не влияет на "вояку" и эмоциональное: "У нас там тоже родственники есть. И эти родственники живут под Киевом, который сейчас бомбят и в осаде держат".
И россиянам настолько чужд наш проевропейский выбор, что готовы бросать бомбы на родильные дома и расстреливать из танков приюты для пожилых людей, считают в СБУ.
И они будут отвечать за свои бесчинства сполна, добавляют спецслужащие.
Ранее
Как писал УНН, как свидетельствует очередной перехват СБУ, российские оккупанты признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления - Сирию.