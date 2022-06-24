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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Всі перли, що могли": окупант розповів, як мародерив в Україні – ГУР

"Всі перли, що могли": окупант розповів, як мародерив в Україні – ГУР

Київ • УНН

 • 91809 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій російський окупант розповідає, як він із командирами грабував оселі на захоплених територіях України. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

За словами рашиста, мародерство на захоплених територіях перетворилося на цілу індустрію.

"Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він (телевізор – ред.) в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі", – розповів окупант.

Нагадаємо

Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

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