"Всі перли, що могли": окупант розповів, як мародерив в Україні – ГУР

Деталі

За словами рашиста, мародерство на захоплених територіях перетворилося на цілу індустрію.

"Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він (телевізор – ред.) в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі", – розповів окупант.

Нагадаємо