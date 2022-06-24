Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.
"Всі перли, що могли": окупант розповів, як мародерив в Україні – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій російський окупант розповідає, як він із командирами грабував оселі на захоплених територіях України. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУР.
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За словами рашиста, мародерство на захоплених територіях перетворилося на цілу індустрію.
"Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він (телевізор – ред.) в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі", – розповів окупант.
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