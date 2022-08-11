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З'явився архів військової прокуратури рф про реальну ситуацію у рашистів на фронті

З'явився архів військової прокуратури рф про реальну ситуацію у рашистів на фронті

Київ • УНН

 • 441663 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У розпорядженні The Insider опинився архів скарг до військової прокуратури росії, який, як пише видання, відображає реальну ситуацію, що виникла в ході війни в Україні - зі скарг російських громадян можна дізнатися про мародерство, звірства російських солдатів, передає УНН.

Деталі

Так, The Insider і Bellingcat вдалося незалежно підтвердити справжність листів із цього архіву. Видання включило до публікації приклади звернень, з яких видно, що "строковиків обманом чи примусом кидають у зону бойових дій, солдатам не забезпечують нормального харчування та медичної допомоги, контрактники спеціально порушують усі норми та правила статуту, щоб їх усунули від служби, а батьки не можуть отримати жодної інформації про своїх полонених або вбитих дітей. З тих же скарг російських громадян можна дізнатися про мародерство та звірства російських солдатів", зазначає видання.

В основному до російської військової прокуратури відправляють скарги родичі військових чи самі військові, але після початку війни, як зазначено, вал звернень став надходити і від росіян, чиї родичі постраждали від насильства та мародерств на окупованих територіях, у тому числі які були захоплені росією з 2014 року.

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"Вони ховаються за спинами нашими, вони прийшли нас захищати чи грабувати і вбивати? Повторюю, мої батьки жили 8 років, на території "днр", такого звірства не бачили… це Zащітнікі?" .

В іншому листі автор скаржиться, що в селі Бараниківці в Луганській області, яке теж окуповане з 2014 року, банда мародерів, що представилася офіцерами та солдатами «лнр», зайшла до села після 8 березня та зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, розкривши замки, зайняла два будинки.

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Зазначається, що безліч звернень до прокуратури пов'язана з розшуком родичів військових, які зникли під час бойових дій в Україні. У багатьох випадках військове керівництво виявляє цинічну байдужість щодо зниклих чи загиблих солдатів, але іноді й родичі виявляють не менший цинізм.

В одній з опублікованих заяв йдеться про те, як батьки вирішили не займатися пошуком сина, який, ймовірно, потрапив у полон, оскільки вже отримали за нього похоронні гроші.

Також повідомляється, що тих строковиків, які не піддалися на хитрощі і не погодилися підписати контакт, змушували це зробити силою та погрозами.

Як зазначається, кілька десятків офіцерів-контрактників з різних регіонів та військових частин (у тому числі, що мають важливе стратегічне значення) як під копірку (мабуть, за порадою тих самих юристів) написали скарги, у яких повідомили, що вони вже давно порушують всі умови контракту, не являються на службу, отримують догани, публічно вивішують дані про себе та місце своєї служби в соцмережах, але їх ніяк не звільняють.

Окрім того, багато скарг до прокуратури рф пов'язано з тим, що солдати рф, відправлені на війну, були кинуті там без жодного забезпечення та медичної допомоги, пише видання.

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«Здрастуйте, хотілося б повідомити про військовий госпіталь у Бєлгороді. Наразі мій чоловік перебуває там з 23.04.2022 (Контузія). На момент звернення не проведено належного лікування, обстеження. Лікувати не хочуть. Кажуть «таких як ти багато, і це просто психологічна травма, руки ноги цілі, можна і далі воювати», - йдеться в одній із заяв.

Російські громадяни, як зазначено, також пишуть звернення до прокуратури рф про те, що тіла загиблих із України не вивозять, сім'ї марно намагаються дізнатися, як забрати їх та поховати.

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