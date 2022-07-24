«Здесь больше за технику, чем за человека…» – оккупанты жалуются на отношение со стороны командиров - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Главное управление разведки обнародовало перехваченный разговор, где оккупант жалуется матери на отношение со стороны руководства, передает УНН.
Детали
Мама оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими СМИ. Главное мнение – Украина понемногу здается, Запад денег не дает, поставки оружия приостанавливают.
В ответ сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства. Боится, что его упрятут в тюрьму в случае отказа воевать.
«Здесь больше за технику, чем за человека… Я боюсь, чтобы действительно не посадили».
Мать подтверждает такую возможность, ведь «путин сказал считать дезертирством и сразу… садить!».
Напомним
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что граждане россии отказываются проходить военную службу в армии рф.