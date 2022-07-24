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«Здесь больше за технику, чем за человека…» – оккупанты жалуются на отношение со стороны командиров - разведка

Киев • УНН

 • 218001 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Главное управление разведки обнародовало перехваченный разговор, где оккупант жалуется матери на отношение со стороны руководства, передает УНН.

Детали

Мама оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими СМИ. Главное мнение – Украина понемногу здается, Запад денег не дает, поставки оружия приостанавливают.

В ответ сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства. Боится, что его упрятут в тюрьму в случае отказа воевать.

«Здесь больше за технику, чем за человека… Я боюсь, чтобы действительно не посадили».

Мать подтверждает такую ​​возможность, ведь «путин сказал считать дезертирством и сразу… садить!».

Напомним

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что граждане россии отказываются проходить военную службу в армии рф.

Украинские Национальные Новости

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