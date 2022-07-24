Росіяни відмовляються підписувати контракти з міноборони рф

Цитата

«Якщо перші місяці той же БАРС – “бойовий армійський резерв країни”, як вони називають – доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів, то зараз вже є ознаки того, що громадяни росії відмовляються підписувати контракти. Ті, хто перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють, що одразу будуть направлені на нашу територію, для ведення бойових дій», – пояснив Вадим Скібіцький.

На питання, де в росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, представник ГУР МО України зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що проти України воюють льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють у структурі міністерства оборони рф.