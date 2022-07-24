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Россияне отказываются подписывать контракты с минобороны рф

Россияне отказываются подписывать контракты с минобороны рф

Киев • УНН

 • 135732 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Граждане россии отказываются проходить военную службу в армии рф. Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.

Цитата

«Если первые месяцы тот же БАРС – “боевой армейский резерв страны”, как они называют – достаточно активно привлекался и мы знаем, как шли и идут формирования этих батальонов, то сейчас уже есть признаки того, что граждане россии отказываются подписывать контракты. Те, кто находятся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают, что сразу будут направлены на нашу территорию, для ведения боевых действий», – объяснил Вадим Скибицкий.

На вопрос, где в россии больше отказываются от подписания контрактов, представитель ГУР МО Украины отметил, что это прежде всего зависит от того, в каких подразделениях самые большие потери.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что против Украины воюют летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны рф.

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