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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські цивільні льотчики беруть участь у війні проти України – ГУР

Російські цивільні льотчики беруть участь у війні проти України – ГУР

Київ • УНН

 • 297377 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У війні проти України беруть участь льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють у структурі міністерства оборони рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили, екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти України.

У соціальних мережах та приватних розмовах льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки росії.

Цитата

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – працівників підприємства “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд” (місце дислокації аеродром "Мігалово") та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що до кінця липня росія планує сформувати 16 нових батальйонів та формує ще один корпус у Нижньогородській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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