Російські цивільні льотчики беруть участь у війні проти України – ГУР

Деталі

Як зазначили, екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти України.

У соціальних мережах та приватних розмовах льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки росії.

Цитата

"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – працівників підприємства “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд” (місце дислокації аеродром "Мігалово") та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що до кінця липня росія планує сформувати 16 нових батальйонів та формує ще один корпус у Нижньогородській області.