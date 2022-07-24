Российские гражданские летчики принимают участие в войне против Украины – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В войне против Украины принимают участие летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, которые действуют в структуре министерства обороны рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили, экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против Украины.
В социальных сетях и частных разговорах летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказания за военные преступления после неизбежного военного поражения россии.
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"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников – работников предприятия “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд” (место дислокации аэродром "Мигалово") и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины", – говорится в сообщении.
Напомним
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил, что до конца июля россия планирует сформировать 16 новых батальонов и формирует еще один корпус в Нижегородской области.