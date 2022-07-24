Российские гражданские летчики принимают участие в войне против Украины – ГУР

Детали

Как отметили, экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против Украины.

В социальных сетях и частных разговорах летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказания за военные преступления после неизбежного военного поражения россии.

Цитата

"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников – работников предприятия “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд” (место дислокации аэродром "Мигалово") и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины", – говорится в сообщении.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил, что до конца июля россия планирует сформировать 16 новых батальонов и формирует еще один корпус в Нижегородской области.