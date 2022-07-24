«Тут більше за техніку, ніж за людину …» – окупанти скаржаться на ставлення з боку командирів - розвідка

Деталі

Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка – Україна потроху здається, Захід грошей не дає, постачання зброї призупиняють.

У відповідь син говорить, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва. Боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати.

«Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили».

Матір підтверджує таку можливість, адже «путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати!».

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що громадяни росії відмовляються проходити військову службу в армії рф.