"Нашу бригаду трусами обозвали": оккупант рассказал матери, как подрались российские генералы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Главное управление разведки обнародовало перехваченный разговор оккупанта с его матерью, в котором говорилось о драке российских генералов, передает УНН.
Детали
Так, по данным ГУР, 23-летний оккупант из 11 одшб рассказывает своей маме о том как генерал генералу набил морду, из-за того, что тот обозвал личный состав трусами.
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