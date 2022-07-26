"Нашу бригаду трусами обозвали": оккупант рассказал матери, как подрались российские генералы

Детали

Так, по данным ГУР, 23-летний оккупант из 11 одшб рассказывает своей маме о том как генерал генералу набил морду, из-за того, что тот обозвал личный состав трусами.

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